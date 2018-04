Før afgørende kamp: Venstrehånden er klar til at lyne

Det er heller ikke en hvilken som helst kamp. Man kunne godt stramme den derhen, at det er sæsonens vigtigste for de sønderjyske 1. divisionsspillere.

- Selvfølgelig. For det er det, der er bedst - at være med holdet, siger Caroline Rasmussen.

Men nej, fredag var det retur til Aabenraa for lørdag morgen at være med i spillerbussen sammen med holdkammeraterne.

Giver det allersidste

For det er lørdag, de kan løse billet til ligaen. Og dermed opfylde det, der var ambitionen ved sæsonstarten.

Selv om udfald i et par kampe i løbet af foråret har fået SønderjyskE-træner Olivera Kecman til at dæmpe forventningerne og sige, at det også er fint med et år mere i den næstbedste række, så var oprykning målet, og sønderjyderne er - uanset sæsonens op- og nedture og onsdagens bøllebank i den anden kamp mod Ajax - altså kun 60 minutters spil fra klubbens femte oprykning til ligaen.

- Selvfølgelig er vi kede af, at vi ikke kunne give publikum noget tilbage for den fantastiske opbakning onsdag, men vi fik en god snak torsdag, og stemningen på holdet er rigtig fin. Så nu tager vi til Bavnehøjhallen og giver det allersidste, der er i os i år, lover Caroline Rasmussen, der i stedet for at tænke for meget på kampen onsdag vælger at holde fokus på, at sønderjyderne jo altså vandt den første kamp derovre for en uge siden.

- Så vi ved, vi kan. Og onsdag kom de heller ikke med noget, vi ikke var forberedt på, men vi lavede alt for mange fejl, og det straffede de benhårdt. Vi skal gøre, hvad vi gjorde i den første kamp: Stå stærkt i midterforsvaret og få tacklet igennem. For når nogle ting begynder at lykkes, så kommer andet også gerne, er den 22-årige venstrehåndsskyttes erfaring.