Lørdagen heftige regnskyl fik dog konsekvenser for deltagerne i duathlon-disciplinen, der består af et løb, cykling og endnu et løb.

- I går stod det ned i stænger. Dagens vejr er ren luksus i sammenligning med lørdag, lød det fra Per Hussmann, der fik uventet modspil fra teknikken, da hele to mikrofoner opgav deres ævred og han til sidst måtte gribe til megafonen.

Aabenraa: Deltagerne ved dette års Aabenraa Triathlon måtte ud på tredje revle, inden løbsleder Per Hussmann kunne sende de forskellige hold afsted. På grund af den kraftige blæst var der nemlig lavvande, og det betød, at bølgerne først begyndte at vise tænder længere ude på fjorden, mens selve svømmestrækningen lå nogenlunde i læ.

Mens svømmerne skulle tilbagelægge hhv. 1500 og 500 meter i vandet, havde cyklisterne en rundstrækning på otte kilometer, der skulle gennemkøres tre gange for kort-/duathlon-distancen og fem gange på OL-distancen.Løberne måtte ud på en 2,5 kilometer rundstrækning. Afhængig af kategori betød det enten to eller fire omgange. På OL-distancen vandt Nicholas Ward Muños fra Odense, mens Line Bonde, ligeledes Odense, vandt hos kvinderne. Den lokale atlet Andreas Petz fra Rødekro vandt i den korte distance, hvor Carol Rasmussen fra Brøndby vandt hos kvinderne. I duathlon tog Jesper Meins, Haderslev, sig af 1. pladsen, hos kvinderne var det Sanne Jacobsen.

Dyb vandpyt i viadukt

For en del af løbestrækningen gik gennem viadukten under Flensborgvej. Og den stod under vand, hvilket betød, at løberne måtte sjappe sig gennem en godt 20 centimeter dyb vandpyt, hver gang de skulle fra Sønderstrand og over på modsatte side af vejen.

At vinden alligevel havde en betydning, kunne de mange tilskuere langs med Flensborgvej og Kystvej konstatere under triatlonens anden disciplin cykling. For når deltagerne kom ude fra vendepunktet ved krydset Rugkobbel-Flensborgvej, røg de forbi publikum med ekspres-fart, mens det den modsatte vej foregik i et mere moderat tempo.

Både løb og cykling foregik på en bynær rundstrækning, så faktisk hele stævnet kunne følges fra ét sted.

Med kig ud på fjorden kunne publikum således overvære, hvordan først deltagerne på OL-distancen kastede sig ud i bølgerne, inden løbsleder Per Hussmann talte ned fra ti og derefter sendte atleterne på den noget kortere sprint-distance afsted.

Der var huller i deltager-listen. På papiret skulle der have været 125 til start.

- Men der er formentlig nogle, der ikke er kommet på grund af vejret, mente Per Hussmann.