Fødselsdagsønske: Gi' os vores stoppested tilbage

Medlemmer og frivillige er vilde med Kirsebærhavens Aktivitetscenter, men centret er knapt så vild med, at medlemmerne, der alle er over 60 år, ikke kan benytte det nærmeste busstoppested.

Aabenraa Kommune bekræfter, at man på et tidspunkt har ændret brugen af stoppestedet på Rugkobbel ved Kirsebærhaven. I dagtiden, hvor Kirsebærhavens Aktivitetscenter har åbent, kører bybuslinje 4 omkring rådhuset, og derfor svinger bussen til venstre i stedet for til højre ad Rugkobbel for at komme ned til rådhuset. Aften og weekend betjenes stoppestedet på Rugkobbel ud for centret imidlertid.

Ser gerne på sagen

Keld Rysgaard kommer gerne Kirsebærhavens Aktivitetscenter i møde. Hverken bussens rute eller stoppesteder er en statisk størrelse.

- Med det nuværende rutenet er det ikke praktisk muligt at betjene stoppestedet på Rugkobbel (ved Kirsebærhaven, red.), men kommer der en henvendelse om, at man gerne vil have os til at se på det, og det giver mening, at bussen kører på en anden måde, så kigger vi på det og præsenterer Sydtrafik for problemstillingen, siger Keld Rysgaard, som inviterer aktivitetscentret til at henvende sig.

Samtidig er der også kritiske røster blandt de medlemmer, som kommer i bil. Der er for få parkeringspladser, skrev et medlem forleden i et debatindlæg i JydskeVestkysten.

Centrets driftsleder mener dog stadig, det er tilstrækkeligt med de 60 parkeringspladser, der tilknyttet Kirsebærhavens Aktivitetcenter. Busproblematikken er værre.

- Parkeringspladserne ligger langt væk, og det er der mange, der er sure over, fordi de gerne vil parkere lige foran døren. Men jeg siger, det er sundt med lidt motion, smiler Joanna Wolf.

Da Kirsebærhavens Aktivitetscenter blev etableret i 2014, var der 255 medlemmer det første halve år. I dag er der 915 medlemmer.