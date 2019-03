Direktøren for FødevareBanken vil gerne i kontakt med sønderjyske fødevarevirksomheder, der har overskudsmad.

Aabenraa: Når værestedet Den Blå Oase i Aabenraa og Aabenraa Krisecenter fremover modtager overskudsmad fra FødevareBanken, er de bestemt ikke de eneste, der kommer til at nyde godt af organisationens virke.

Karen-Inger Thorsen, direktør for FødevareBanken

Vi behandler maden fødevarsikkert og sørger for, at maden kommer ud til de allersvageste medborgere.

Behovet stiger

Med den nye rute til Sønderjylland, som er kommet op at stå efter en donation på 200.000 kroner fra Kronprinsparrets Fond, stiger behovet for overskudsmad, og direktøren for FødevareBanken har derfor en opfordring til de sønderjyske fødevarevirksomheder.

- Såfremt der er virksomheder, der ligger inde med større partier af fødevarer, der intet fejler, men som af forskellige årsager alligevel ikke kan sælges, så må de endelig kontakte FødevareBanken. Vi behandler maden fødevarsikkert og sørger for, at maden kommer ud til de allersvageste medborgere, siger Karen-Inger Thorsen.

FødevareBanken er en non-profit organisation, der bekæmper madspild og madfattigdom i Danmark. Den blev grundlagt som en frivillig organisation i januar 2008. Organisationen er det første initiativ i Norden, som systematisk og i stor skala adresserer det madspild, der foregår i industrien, og den madfattigdom socialt udsatte oplever.