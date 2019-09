Fodboldfest i Sønderjylland: Tre mænd frem for et stævne

For efterhånden en del år siden besluttede tre sønderjyder, at Rødekro også skulle have sit eget fodboldstævne for børn. Motivationen var, at det kunne de gøre bedre end mange andre klubber.

Rødekro: Lørdag aften under festen kan de slappe af. Og konstatere, at de har skabt et fodboldstævne, som mange kommer til Rødekro for at deltage i. Denne gang er den syvende i rækken, og de tre mænd er stadig med.

For dengang - i begyndelsen for mere end syv år siden - tænkte Jan Juhler, Morten Johannsen og Lars Buchholdt, at det kunne gøres bedre. Det måtte være muligt at skabe en særlig fodboldoplevelse for børn op til 12-årsalderen.

- Vi havde som mange andre været af sted til stævner rundt omkring i landet, og vi kunne konstatere, at kvaliteten var mangelfuld. Vi ville gerne skabe en ekstraordinær oplevelse for børnene, siger den ene af de tre initiativtagere, Morten Johannsen.

Og sådan blev det.

Ifølge Morten Johannsen holder små børn af, at der sker noget ekstra. Og det har de sørget for i Rødekro. Præmieoverraskelsen bliver gjort festlig med konfetti, høj musik, og nogle spillere fra SønderjyskE's superligahold tager turen til Rødekro for at skrive autografer.