Flytter til Brøndby: Lagkagehuset lukker en del af produktionen i Aabenraa

Aabenraa: Der produceres ikke længere wienerbrød, croissanter og smørbirkes i Lagkagehusets bageri i Aabenraa.

Tidligere har bagerne på H. P. Hanssens Gade ellers lavet den slags til hele landet, men den del af produktionen - den såkaldte wienerbrødslinje - er hen over foråret flyttet til Brøndby.

Det skyldes en kombination af, at tiden efterhånden var løbet fra det gamle anlæg i Aabenraa, og at der var brug for mere plads.

- Vi har etableret en topmoderne wienerbrødslinje i vores store bageri i Brøndby. Anlægget her er fire til fem gange så stort, som det vi havde i Aabenraa, og det dækker vores behov i både Danmark og Storbritannien - og mere til. På den måde kan vi skalere vores forretning, for ambitionen er, at vi skal vokse internationalt, siger Jon Skålerud, personaleansvarlig i Lagkagehuset.