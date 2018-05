Flytning af specialskole: Kørsel koster 900.000 kroner ekstra

- Vi havde regnet med, at det blev dyrere, for vi vidste jo godt, det er flere kilometer, og vi har jo også skåret den maksimale køretid ned fra 75 til 60 minutter. Så jeg synes faktisk ikke, det er en voldsom fordyrelse, siger formanden for børne- og uddannelsesudvalget, Kirsten Nørgård Christensen (V).

Flere kilometer koster i sagens natur flere penge, og nu kender Aabenraa Kommune så endelig prisen. I sidste uge blev det offentliggjort, at det var Handicap Befordring A/S, der havde vundet kontrakten på kørslen fra 1. august, og JydskeVestkysten har bedt om at få oplyst økonomien i aftalen.

Aabenraa: Det kommer ikke som nogen overraskelse. Allerede i november 2015 konkluderede Cowi A/S, at eleverne samlet ville skulle køres en tredjedel længere, når Fjordskolen blev flyttet fra Aabenraa til Kruså.

Den reelle pris for kørslen kender Aabenraa Kommune ikke endnu, da tilbuddet er givet ud fra dette forårs elevsammensætning på Fjordskolen. Data for eleverne til det kommende skoleår ligger først klar i slutningen af maj/begyndelsen af juni, og samtidig sker der hele tiden udskiftning. I 2017 var Fjordskolens elevtal 250, men der var 431 forskellige elever inde over kørselsordningen. Prisen er inklusive den kørsel, Aabenraa Kommune leverer til elever fra andre kommuner, så de penge får man ind igen. I fjor var 47 af de 431 elever, der i løbet af året var tilknyttet skolen, ikke her fra kommunen.

Fjordskolen friholdes

Al kørsel - også til kommunens øvrige skoler - betales af en central pulje i skoleforvaltningen, så Kirsten Nørgård Christensen garanterer, at det ikke bliver Fjordskolens budget, der kommer til at stå for skud, når ekstraregningen skal betales.

- Udvalget skal nu ind og kigge på, hvor vi kan finde de penge, for det er vores opgave at få kørslen til at hænge sammen, siger hun og lufter muligheden for, at det bliver et punkt, når byrådet i sensommeren skal mødes for at lægge det store budget-puslespil for 2019.

Det er næstformanden i udvalget, Socialdemokratiets Povl Kylling Petersen, slet ikke i tvivl om, at det skal være. For det er et flertal i byrådet, der har vedtaget flytningen, så det flertal bør også være med til at finansiere ekstraudgifterne.