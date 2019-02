Flytning af hjemmepleje skaber politisk røre

Aabenraa: I sidste uge besluttede politikerne i Aabenraa Kommune at sende en ny lokalplan til høring omkring området i Nygade, der tidligere husede 10. Aabenraa. Planen skal gøre det muligt for hjemmeplejen at flytte ind i den tomme bygning, men allerede inden de første høringssvar er begyndt at tikke ind, møder lokalplanen politisk modstand.

Det gælder ikke mindst fra byrådsmedlem Signe Bekker Dhiman (S).

- Jeg har fået flere henvendelser fra folk, der synes, det er en dårlig idé at flytte hjemmeplejen ned i området. Dels på grund af de trafikale problemer, det kan medføre, og dels fordi de mener, at bygningen bør bruges til kulturelle formål, siger Signe Bekker Dhiman.

Signe Bekker Dhiman lægger ikke skjul på, at hun helst så, at den tidligere skolebygning for 10. Aabenraa, der ligger lige ved siden af NygadeHuset og Aabenraa Musikskole, bliver lavet om til et kulturelt kraftcenter, og hvis høringssvarene ikke viser en mere positiv tilgang til planerne om at flytte hjemmeplejen, vil hun stemme imod lokalplanen.

- Og jeg vil så også opfordre mine byrådskolleger til at gøre det samme. Det er vigtigt, at vi lytter til de høringssvar, der kommer, og i mit parti fornemmer jeg, at der er åbenhed over for ændringer, siger Signe Dekker Dhiman.