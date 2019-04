Flytning af hjemmehjælpere koster en million ekstra

Dermed sparer kommunen en million kroner i husleje om året. Men det vil til gengæld koste ni millioner at bygge om i Nygade og dertil kommer en million, som skal lægges over i parkeringsfonden. Dermed gå der ti år, inden flytningen af hjemmeplejen har tjent sig hjem.

Aabenraa: Det kommer til at koste kommunen en million ekstra, når 120 medarbejdere fra hjemme- og sygeplejen i Aabenraa skal skifte arbejdssted sidst på året eller i begyndelsen af 2020. Der skal nemlig også indbetales penge til kommunens egen parkeringsfond.

AABENRAA: I forhold til antallet af medarbejdere mangler hjemme- og sygeplejen 49 parkerignspladser i Nygade-området. For hver plads, der ikke findes på egen grund, skal der betales 21.034 kroner til parkeringsfonden.Det betyder, at kommunen skal af med i alt 1.034.000 kroner til fonden.

Penge til p-pladser

Parkeringsfondens penge kommer i spil, når kommunen anlægger nye parkeringspladser i byen.

- Reglerne gælder for os, som for alle andre, understreger formanden for teknisk udvalg, Arne Leyh Petersen (DF).

Udvalget har netop nikke ja til at den ekstra million hentes på en konto, som udvalget har til infrastrukturomkostninger ved nybyggeri.