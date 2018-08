Flotte karakterer til jobcenter

Ny undersøgelse fra Kommunernes Landsforening viser, at virksomhederne i Aabenraa Kommune er godt tilfredse med jobcenteret.

Aabenraa: - Jeg er glad for undersøgelsens resultater, og de stemmer meget overens med de undersøgelser, vi selv laver to gange om året.

Chefen på Aabenraa Jobcenter, Henrik Kærgaard, er godt tilfreds med de konklusioner, som en ny undersøgelse fra Kommunernes Landsforening er kommet frem til. Jobcentret har i foråret 2018 sammen med 12 andre jobcentre deltaget i Kommunernes Landsforenings test af en tilfredshedsundersøgelse af jobcentrenes service over for virksomheder.

Overordnet set er virksomhederne meget tilfreds med jobcentrets virksomhedsservice, og på en skala fra 1 til 5 scorer Aabenraa Jobcenter 4,2 i forhold til, hvor sandsynligt det er, at virksomheden vil anbefale jobcentret til andre.

- Vi mener selv, at vi har et godt samarbejde med virksomhederne til glæde for både virksomhederne og borgerne i Aabenraa Kommune, siger Henrik Kærgaard.