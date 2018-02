Floorball-succes bliver springbræt

Udviklingskonsulent Carl Erik Callesen, Aabenraa Huse og Haller, fik gennemført sin idé om en motorikbane i Fladhøjhallen, mens han var fritidsinspektør dér. Nu vil han hjælpe deltagerne i et 50+-projekt til at dyrke floorball i foreningsregi. Arkivfoto: Søren Gylling

Deltagerne i floorball under "Bevæg dig for livet - senior" vil få mulighed for at dyrke sporten på permanent basis. Det vil udviklingskonsulent Carl Erik Callesen arbejde for.

Aabenraa: Carl Erik Callesen har som tidligere fritidsinspektør lagt megen energi i senioridræt, og det gør han også som ny udviklingskonsulent under Aabenraa Haller og Huse. Bogstaveligt talt. Han har været omklædt og hyppig indhopper under floorballtræningen i "Bevæg dig for livet"-projektet, som han nu vil hjælpe med at forankre på mere permanent basis. - Vi skal give de her gode mennesker en løsning til, hvordan de kommer videre. Enten finder vi en eksisterende forening til dem eller hjælper dem med at lave deres egen forening. De kan vælge efter temperament, siger Carl Erik Callesen. - Vi har været heldige at finde en god haltime i Agoraen, når deltagerne har fri, og det er altafgørende, at vi finder en haltid, de kan bruge til noget. Og så skal man se, om kemien passer, men det kan jeg allerede se efter de tre gange, at den gør. Rammen for 50+'erne har været et plus, mener Carl Erik Callesen. - Der er nok noget livserfaring, som spiller ind og gør, at det ikke tager lang tid at finde den gode kemi.

Enten finder vi en eksisterende forening til dem eller hjælper dem med at lave deres egen forening. De kan vælge efter temperament. Carl Erik Callesen, udviklingskonsulent, Aabenraa Huse og Haller.