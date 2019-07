FlixBus kommer til Aabenraa

- Vi har glædet os meget til at åbne de nye forbindelser og udvide rutenetværket, så vi nu har stop i 48 byer over hele landet. Vi håber, at danskerne vil tage ligeså godt imod vores nye tilbud, som de hidtil har taget imod vores fjernbusser, siger Lotte Rystedt, presseansvarlig ved FlixBus Danmark.

Aabenraa: Da fjernbusselskabet FlixBus fredag åbnede 38 nye forbindelser i hele landet, blev også Aabenraa tilgodeset af firmaet med de lysegrønne busser. Baggrunden er, oplyser virksomheden i en pressemeddelse, at lovgivningen på området blev ændret pr. 1. juli.

Kun til lange ture

De nye regler, som muliggør busforbindelserne til og fra Aabenraa, indebærer, at der skal være minimum 75 kilometer imellem, hvor fjernbuspassageren stiger på, og hvor fjernbuspassageren afslutter sin rejse. For at få en fjernbusrutetilladelse skal operatøren desuden leve op til visse betjeningskrav.

FlixBus bebuder, at man ved at benytte virksomhedens busser også kan få et par point ind på klimakontoen.

- Det er nemlig ikke kun farven på vores busser, der er grøn - fjernbus er også en klima- og miljøvenlig transportform. For eksempel så udleder man seks gange mindre C02, hvis man tager en FlixBus fra Nakskov til København i forhold til, hvis man kører selv i sin bil, oplyser presseansvarlig Lotte Rystedt i pressemeddelelsen.