Flere vil i Hjemmeværnet og de bliver yngre

Kontaktofficer i Hjemmeværnet peger på, at det er godt med yngre i staben, men folk i alle aldre kan bruges.

Hjemmeværnets Politikompagni i Syd og Sønderjulland har oplevet et fald i antallet af medlemmer siden 2008. Men nu 10 år efter ligner det, at kurven vender. Der er flere, der i år er medlemmer, end der var i 2017, fortæller Bjørn Rasmussen, der er kontaktofficer i Politikompagniet. Samtadig er det unge under 30, der søger ind, fortæller kontaktofficeren.

I solskin, regn og slud løfter Hjemmeværnet opgaver, som er uundværlige for samfundet. De sørger for, at politiet kan frigive hænder til mere tunge og vigtige opgaver som eksempelvis grænsebevogtningen.

Ifølge Bjørn Rasmussen er det igen blevet moderne at hjælpe i samfundet, og derfor oplever de denne stigning.

- Vi er selvfølgelig rigtig glade for at få flere til Vi spørger dem, der søger ind, og de siger alle, de gerne vil hjælpe til, siger han

Ifølge kontaktofficeren hjælper et forbedret syn på Hjemmeværnet i samfundet også. Kampagner og mere brug af sociale medier har været med til at vise, hvad hjemmeværnsfolk også laver.

- Vi er andet end bare citronmåne-spisende og kaffe drikkende folk. Vi laver noget vigtigt, og det ser folk nu, siger han.

Der er 55 aktive medlemmer i Politikompagniet Syd- og Sønderjylland. De leverer cirka 10.000 støttetimer til politiet om året.