Flere partier er positive over for skatehal

- Det bestyrker mig faktisk i troen på, at skatehallen ligger ganske udmærket, hvor den ligger, og at den skal blive liggende. Intet i den rapport taler for, at den skal lukkes eller fjernes, siger han.

Padborg: Også hos Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti er politikerne åbne over for at bevare skatehallen i Padborg.

Fint tidspunkt

Hos Socialdemokratiet vil rapporten indgå i den samlede vurdering, når alle høringssvar er kommet ind.

- Det er rigtig fint, at den kommer, mens vi er ved at høre borgerne. Men jeg må også sige, at folkene fra Cowi ikke kommer med noget, der siger, at det er tåbeligt at diskutere placeringen. De kommer sågar med muligheder for, hvordan man kan lovliggøre den, siger gruppeformand Karsten Meyer Olesen (S).

- Men det primære mål med den her lokalplan er stadig erhvervslivet, tilføjer han.

K's Jan Riber Jakobsen noterer sig også, at rapporten konkluderer, at skatehallen ikke vil være til gene for naboerne.

- Det må være den væsentligste konklusion. Så er der det med trafiksikkerheden, men det vil vi være villige til at løse. Det vil jo komme alle de bløde trafikanter i området til gode, siger han.

Han er også stadig positiv ved at lade skatehallen blive.

- Hvis der ikke dukker noget op, som taler helt imod det. Men jeg kan ikke lige se, hvad det skulle være. Vi har valgt at nulstille vores syn på sagen, og så ser vi bort fra, at den blev lavet i strid med lokalplanen. Nu vil vi gerne høre borgerne, og så tager vi stilling til det, siger Jan Riber Jakobsen.