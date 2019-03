Flere kompromiser på vej: Udvalgsformand imødekommer kritik fra S og K

Aabenraa: Det er alt for meget enten-eller, når det gælder planarbejdet i Aabenraa Kommune. Det mener i hvert fald Jan Riber Jakobsen (K) og Povl Kylling Petersen (S), der i et fælles debatindlæg taler for, at byrådspolitikerne oftere går kompromisets vej.

- Jeg synes, vi ser mange sager i vækstudvalget, hvor der er uenighed. Jeg tror ikke, man bestræber sig på at finde sammen om et kompromis, og det gør, at vi kommer til at slås både i økonomiudvalget og byrådet i sager, hvor jeg synes, man forinden burde have afsøgt muligheden for at finde sammen om et kompromis, siger Povl Kylling Petersen, der sender en opfordring til Philip Tietje (V), som er formand for vækstudvalget for land og by.

- Formanden for vækstudvalget bør måske stramme sig lidt an og afsøge mulighederne for kompromiser. Fair nok, at det ikke kan lade sig gøre med Loddenhøj, hvor vi er langt fra hinanden, men hvis vi tager lokalplanen for Padborg Transportcenter, mener jeg, man burde have kunnet finde sammen, uddyber Povl Kylling Petersen.