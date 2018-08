Flere iværksættere tør tage springet

- Det er super positivt, at der er flere og flere, der tør tage springet, siger Helle Malene K. Olsen, der er direktør for Business Aabenraa.

Aabenraa: Finanskrisen er i manges øjne et overstået kapitel, og det afspejles også i tallene for nyetablerede virksomheder i Aabenraa Kommune. I første halvår af 2018 startede der 222 nye virksomheder op i kommunen viser tal fra CVR, som regnskabsprogrammet Dinero har trukket og behandlet.

Undersøgelsen fra Dinero er lavet på baggrund af virksomhedsdata fra CVR og befolkningsdata for 2. kvartal 2018 fra Danmarks Statistik.Antallet af borgere er baseret på antal borgere på 18 år eller derover, da man i Danmark skal være 18 år for at registrere et CVR-nummer.

Fint vi følger med

Formanden for arbejdsmarkedsudvalget i Aabenraa Kommune, viceborgmester Ejler Schütt (DF), glæder sig også over tallene.

- Det virker da positivt, og det svarer til den fremgang, vi har i beskæftigelsen. Det er fint, vi følger med i Aabenraa Kommune. Samtidig er det glædeligt, at meget tegner til, at der kommer en stigning for hele 2018 sammenlignet med antallet af nye virksomheder sidste år, siger Ejler Schütt.

Tallene fra regnskabsprogrammet Dinero fortæller ikke noget om, hvilke typer af nye virksomheder, der er blevet etableret i Aabenraa Kommune. Det har erhvervskonsulent Michael Dinesen fra Business Aabenraa derimod et bud på.

- Det er typisk i håndværkerbranchen, at der kommer nye virksomheder til, siger Michael Dinesen.

Den administrerende direktør for Dinero, Martin Thorborg, har selv startet en lang række virksomheder op, og han så gerne, at endnu flere gjorde det.

- Personligt kunne jeg da godt ønske, at flere turde tage springet ud i iværksætteri. Der sker noget med en, når man satser og kaster sig ud på dybt vand med et projekt, som man virkelig brænder for i stedet for at tage det stensikre valg med et 37-timers lønmodtagerjob, hvor man egentlig bare arbejder for at få løn, siger Martin Thorborg.