Flere events på vej: Mere streetfood, storskærm og stort skib

At Aabenraa har fået en eventmanager kommer byen allerede til at mærke til sommer. Her bliver gourmetfestivalen udvidet og VM i fodbold vises på storskærm, mens efteråret byder på to nye store events.

Aabenraa: Hun er kun lige begyndt i jobbet den 1. februar, men byens nye eventmanager Dorthe Bjerrum Hilbig har allerede en plan for de events, der skal udvikles i det kommende år og de nye events, som hun og bestyrelsen er i gang med at arrangere.

Det blev afsløret på årsmødet i Shop i City Aabenraa i sidste uge. Her kunne formand for foreningen, Malene Byriel, fortælle, at sidste års succes med den nye gourmet- og kulturfestival betyder en udvidelse i år.

- Vi udvider til tre dage og kobler blandt andet en pensionisteftermiddag på med dansk musik på programmet. Vi laver to aftener med streetfood, og vi laver et samarbejde med Ølentusiasterne, som kommer lørdag i det store telt med en række små bryghuse, der præsenterer deres specialøl. Der bliver igen en lang producenter, der præsenterer deres produkter med smagsprøver og arbejdende køkken. Det vil ske langs gågaden på torvene. Og så kommer Rosa fra Bagedysten også forbi, fortæller hun.

Den nye tre dage lange festival med fokus på mad, får formentlig også et helt andet nyt islæt. Bestyrelsen arbejder nemlig på at få løbet "Beer Mile" til byen. Her skal deltagerne på en 400 meters strækning drikke fire gange en halv liter øl.

- Det er faktisk en "seriøs" sport med verdensrekorder, og den kører i København også. Nu prøver vi at skabe den slags underholdning også i Aabenraa, siger Malene Byriel.