Flere billetter til flyvende superbørn

Aabenraa: Alle ordinære billetter til Flying Superkids i Aabenraa 17. november blev revet væk, og derfor har Flying Superkids nu sørget for ekstra tribuner for at imødekomme den store efterspørgsel. Det betyder, at der nu er kommet flere billetter til salg.

- Vi er mildest talt overraskede og meget beærede over, hvor hurtigt det går med billetterne i Aabenraa. Bare i løbet af den første uge var 90 procent af billetterne solgt, og nu er alle de oprindelige billetter så revet væk. Vi kniber os selv i armen og kan slet ikke fatte, at det går så stærkt. Og på baggrund af den store efterspørgsel har vi besluttet at tage ekstra tribuner med, så vi har plads til yderligere 160 personer, fortæller en glad Lars Godbersen, der er søn af Flying Superkids' grundlægger, Uwe Godbersen, i en pressemeddelelse.

Flying Superkids optræder i 15 forskellige byer i løbet af oktober og november, og i de fleste af byerne melder de unge gymnaster alt udsolgt.