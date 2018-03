Flensborgs overborgmester: Uanstændigt at snakke om grænsehegn

Overborgmesteren i Flensborg kalder det uanstændigt, hvis et hegn ved grænsen skal bruges til andet end at forhindre vildsvin i at komme ind i Danmark.

Flensborg: Overborgmesteren i Flensborg, Simone Lange (SPD), har torsdagen igennem fulgt med i debatten i Danmark, efter at det kom frem, at regeringen og Dansk Folkeparti ønsker et 70 kilometer langt vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse, der skal beskytte den danske svineeksport mod afrikansk svinepest.

I Tyskland bliver den afrikanske svinepest nemlig også taget meget alvorlig, men Simone Lange er mildt sagt forundret over, at Dansk Folkepartis EU-ordfører, Kenneth Kristensen Berth, på sin Facebook-profil skriver, at man godt kunne gøre hegnet et par meter højere end de halvanden meter, som er planlagt.

- Det er uanstændigt, at der er nogen, der øjner chancen for at lave et svinehegn om til et grænsehegn, siger Simone Lange til JydskeVestkysten.