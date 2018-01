Fleggaard sælger stort hotel i Tyskland

Kruså: Hotel des Nordens, der ligger 300 meter syd for den dansk-tyske grænse i Kruså, er ikke længere en del af Fleggaard-koncernen. 1. januar 2018 er hotellet kommet på tyske hænder, og det er den familie-ejede koncern HR Group, der overtager Hotel des Nordens.

- Hotel des Nordens er et særdeles veldrevet hotel, og det har givet pæne resultater de sidste par år. Vi mener dog, at et salg på nuværende tidspunkt er det mest rigtige for hotellet. Vi føler os overbeviste om, at vi har fundet den rette køber i HR Group, der vil videreføre hotellet med respekt for både stedets historie, gæster og ikke mindst personale, siger Jens Klavsen, der er administrerende koncerndirektør i Fleggaard Holding A/S.

Det er næsten 14 år siden, at Fleggaard-koncernen blev ejer af Hotel des Nordens, da hotellet fulgte med købet af de to Fleggaard-butikker ved grænseovergangen i Kruså. Ifølge Fleggaard har det da heller aldrig været nogen hemmelighed, at Hotel des Nordens ikke var en del af koncernens strategiske fokusområder, og et frasalg har derfor altid ligget i kortene som en mulighed.

Hotelsalget kommer dog ikke til at berøre butikkerne.

- Fleggaard-butikkerne fortsætter som hidtil, siger Jens Klavsen.