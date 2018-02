Fladhøj-brand: 19-årig varetægtsfængslet i fire uger

En 19-årig mand fra Aabenraa er varetægtsfængslet i fire uger for ildspåsættelse og hærværk i Fladhøjhallen.

Sønderborg/Aabenraa: En 19-årig mand fra Aabenraa er kommet så langt ud i kriminalitet, at han frivilligt er gået med til en mentalundersøgelse. Det fremgik i et grundlovsforhør, hvor han blev sigtet for ildspåsættelse og flere hærværk. Den unge mand blev varetægtsfængslet frem til den 1. marts.

Ved grundlovsforhøret i Sønderborg var hovedforholdet en sigtelse for ildspåsættelse i Fladhøjhallen i Rødekro natten mellem den 19. og 20. januar.

Grundlovsforhøret blev problematisk, fordi den 19-årige har en del verserende hærværksager, som er mundet ud i et anklageskrift, men der er ikke sat dato på denne retssag. Derfor ville anklager Emil Larsson have disse hærværkssager, som er begået i september og oktober, med i sigtelserne i grundlovsforhøret. Det var forsvarsadvokat Erik Dreyer ikke indforstået med, da der ikke på nuværende tidspunkt forelå papir på hærværkssagerne. Det endte med, at den 19-årige blev spurgt ind til ti hærværkssager. Han kunne erkende tre hærværk. De andre nægtede han. Hukommelsen kneb det nemlig med.