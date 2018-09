Fjordskolens bassin kan komme i brug før eleverne rykker ind

Varmtvandsbassinet på Fjordskolen i Kruså er færdigt, men eleverne kommer først om et år. Til gengæld er der interesse for bassinet blandt beboerne i området.

KRUSÅ: Det lader til, at der er interesse blandt borgerne i Bov-området for at komme til at træne i det nye varmtvandsbassin på Fjordskolen i Kruså. Interessen skyldes blandt andet, at Gigthospitalet i Gråsten flytter til Sønderborg, og de Bov-borgere, der bruger hospitalets varmtvandsbassin, har fået at vide, at de skal stoppe til november.

Officielt blev varmtvandsbassinet i Kruså overdraget til Aabenraa Kommune den 31. august. Det skal dog lige foretages en række prøver af det rimeligt komplicerede anlæg, inden det kan tages i brug.

Det oplyser kommunens projektleder, Kim Hovmand Larsen.

Der går dog et helt år, inden eleverne fra Fjordskolen i Aabenraa rykker ind i bygningerne i Kruså. Af hensyn til børnene har et flertal i børne- og uddannelsesudvalget nemlig besluttet, at flytningen af skolen skal ske i forbindelse med en sommerferie.