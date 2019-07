Fjordskolen skruer op for kommunikationen

- En af vores sekretærer har sagt op, og derfor har vi kigget på, hvad vi har brug for i fremtiden. Valget faldt så på en skolesekretær, der har kompetencer inden for kommunikation, siger Jens Boddum.

Lederen af Fjordskolen i Kruså, Jens Boddum, er lige nu på udkig efter en ny medarbejder, hvis primære opgave bliver at styrke den interne og eksterne kommunikation. Fjordskolen er en af Aabenraa Kommunes 20 folkeskoler og er kommunens skole for børn i folkeskolealderen med behov for vidtgående specialundervisning.

Vi gør det for at styrke den eksterne og interne kommunikation.

En stærk skolekultur

Den nye kommunikations- og administrationsmedarbejder på Fjordskolen vil komme til at indgå i det samlede administrationsteam bestående af i alt fem personer, som har en helt central rolle i skolens daglige drift og udvikling.

- Vedkommende skal også passe skolens hjemmeside og måske på sigt også stå for de sociale medier. Vi gør det for at styrke den eksterne og interne kommunikation. Med 165 medarbejdere er det vigtigt at have styr på den interne kommunikation, siger Jens Boddum.

- Vi vil gerne sikre en stærk skolestruktur, og det får man kun ved at styrke kommunikationen, fortsætter han.

For at komme i betragtning til den nyoprettede stilling på Fjordskolen er det en fordel at have en kortere eller mellemlang kommunikationsuddannelse eller har to-tre års erfaring fra en kommunikationsrelateret stilling i enten en offentlig eller privat virksomhed.

Løn- og ansættelsesforhold fastlægges efter gældende overenskomst inden for kategorien "skolesekretær".