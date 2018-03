Fjordskolen peger på huller i Kruså-projekt

Aabenraa: Da en gruppe medarbejdere på Fjordskolen i april i fjor gik ud med en anonym kritik af flytningen til Kruså, var en af kommentarerne fra børn- og skoledirektør Chriss Mailandt-Poulsen, at "jeg synes hellere, de skulle være gået til deres ledelse og have brugt det samarbejdssystem, vi har. Det er jo ad den vej, man kan gøre noget ved de ting, man har".

Det har de så valgt at gøre nu. Da kommunens MED-udvalg på børn- og skoleområdet forleden mødtes, lå der i dagsordenen en skrivelse fra Fjordskolens ditto. Her remses mangler i projektet op, som man er bange for dels vil påvirke arbejdsmiljøet i specialskolens nye rammer på Åbjerg 8B og dels muligheden for at arbejde professionelt med eleverne.

De peger eksempelvis på, at SFO-lokalerne bliver markant mindre end i dag, at der mangler faciliteter til idræt og bevægelse, og at der ikke er sat penge af til at sætte den nuværende pavillon, der står i skolegården, i stand, og som ellers er planlagt til at skulle rumme faglokaler til blandt andet musik og billedkunst.