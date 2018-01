Fjordskolen i Kruså klar til efterårsferien

Der er nu åbnet for, at transporttiden kan nedsættes til 60 minutter hver vej for Fjordskolens elever, hvis nye skole står klar, når efterårsferien begynder.

Aabenraa: Det ser ud til, at de politikere, der op til kommunalvalget talte for en sænkning af den maksimale transporttid for eleverne på Fjordskolen, arbejder på at holde deres valgløfte. Hidtil har den øvre grænse været 75 minutter hver vej, men medlemmerne af børne- og uddannelsesudvalget er blevet enige om, at der i den kommende udbudsrunde både indhentes priser for en 75- og en 60-minutters tidsramme.

- Det er også det, mange politikere har været ude at sige i valgkampen, at de gerne vil have en kortere transporttid end i dag, forklarer Kirsten Nørgård Christensen (V), formand for børne- og uddannelsesudvalget.

Politikerne har fået det lovmæssige grundlag undersøgt, men der er ingen regler for, hvor lang transporttiden skal være. Eleverne må bare ikke vente længere end 60 minutter hjemme eller på skolen på afhentningen.

Ud over de to forskellige tidsrammer i udbuddet besluttede udvalget også at sende udbuddet til høring hos Fjordskolens bestyrelse.

- Det er transporttiden og kravspecifikationerne i udbudsmaterialet, vi har valgt at sende i høring, bekræfter Kirsten Nørgård Christensen.