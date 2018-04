Fjordskolen-forældre kræver undskyldning af kommunen

Mette Larsen har en søn, der går på Fjordskolen, og hun mener, der er under al kritik, at tilbudsgivere har kunnet se hans navn og hendes telefonnummer, uden hun har givet sit samtykke. Arkivfoto: Jacob Schultz

Aabenraa Kommune har i udbudsmateriale givet oplysninger om elever, som ikke burde have været der. Det har fået bestyrelsesformanden for Fjordskolen til formelt at klage til Aabenraa Kommune.

Aabenraa: Er det i orden, at Aabenraa Kommune - uden at have bedt om lov - har delt oplysninger om specialskoleelevers navne, adresser og telefonnumre? Det mener Mette Larsen, formand for Fjordskolens bestyrelse, ikke. Sammen med en gruppe forældre har hun derfor sendt en officiel klage, der mandag landede på Aabenraa Kommunes stabs- og arbejdsmarkedsdirektør Søren Lorenzens bord. Sagen går i al korthed ud på, at kommunen i det materiale, der fulgte med udbuddet af den fremtidige Fjordskolen-kørsel, havde vedhæftet bilag, hvoraf ikke bare adresser, men også navne og kontaktoplysninger fremgik. Oplysningerne har udelukkende ligget på den lukkede udbudsportal EU-Supply, som kun en håndfuld interesserede tilbudsgivere har haft adgang til, men det giver ifølge Mette Larsen ikke kommunen ret til at videregive de oplysninger uden accept.

Kørsel i udbud Modsat eleverne i kommunens folkeskoler bliver Fjordskolen-eleverne hentet på deres hjemadresse og afleveret på enten Skolevænget eller Posekær i Aabenraa, senere på året bliver det som bekendt Kruså.Den nuværende aftale med TaxaBus udløber med juli, og kørslen er lige nu ude i en ny licitation. Hvem der vinder opgaven, afgøres i slutningen af maj.



For at kunne give et realistisk tilbud skal tilbudsgiverne derfor kende de adresser, hvor eleverne skal hentes.



I det oprindelige udbudsmateriale var de nuværende kørselslister lagt ved, hvoraf også navne og kontaktnumre fremgår, men det var unødvendige oplysninger i forhold til opgaven.

Avis fik oplysningerne - Vi skal give vores oplysninger så mange steder. Så vi er altså nødt til at have tillid til, at de behandles fortroligt. Hvis ikke vi kan stole på myndighederne, så går det jo helt galt, siger Mette Larsen, der godt ved, at EU-Supply er et lukket system, så oplysningerne ikke har ligget offentligt tilgængeligt, men det ændrer ikke ved hendes indstilling: - De oplysninger hører ikke til i det materiale, understreger hun, og det er så også landet et sted, hvor det ikke burde. Sagen kom nemlig først til hendes kendskab, da hun for nylig blev kontaktet af en journalist fra Ekstra Bladet, der kunne vise hende, at hendes søn stod opført med fuldt navn, adresse og hendes telefonnummer. Avisen har i den efterfølgende artikel forklaret, at man er kommet i besiddelse af materialet via en anonym henvendelse.