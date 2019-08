Fjordskolen er klar: Nu skal vi opdage Kruså

Specialskolen Fjordskolen har torsdag første skoledag. Dagen før dagen var de ansatte i fuld gang med at få de sidste ting på plads, så de er klar til at tage imod eleverne.

- Det bliver noget andet end før, men vi tager det som det kommer. Vi kommer til at undervise i et nyere lokale, siger Daniela Mortensen og Steffanie Lausten.

- Vi har brugt tre dage før sommerferien på at pakke ned i Aabenraa og fire dage efter ferien på at pakke ud i Kruså. Så personalet har gjort en flot indsats, roser skoleleder Jens Boddum.

Specialskolen Fjordskolen har torsdag første skoledag i de nye rammer i Kruså, og de ansatte er parate til at give eleverne fuld fokus. For flytningen fra skolens to hidtidige adresser i Aabenraa er klaret.

Fjordskolen er Aabenraa Kommunes skole for børn i folkeskolealderen med behov for vidtgående specialundervisning. Skolen har fire afdelinger:Afdeling A er for elever med autisme. Afdeling B er for børn multiple funktionsnedsættelser. Det er de allersvageste børn. Afdeling D er for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. For eksempel elever med Downs syndrom. Afdeling E huser elever med socio-emotionelle vanskeligheder. Det kan være elever, som har været udsat for omsorgssvigt i en grad, så de har taget skade af det. Desuden har Fjordskolen en skolefritidsordning. Skolen har cirka 230 elever og cirka 160 ansatte, hvoraf flere er på deltid.

Flytning er gået let

I et andet lokale er pædagogmedhjælper Annette Klinggaard ved at få de sidste ting klar i et klasselokale.

- Det er gået let med at flytte, og nu glæder jeg mig til at komme i gang, siger Anette Klinggaard, som har arbejdet med udfordrede børn i 21 år, heraf 11 år på Fjordskolen.

Skoleleder Jens Boddums indtryk er, at personalet har taget de nye lokaler til sig, og at alle glæder sig til at tage fat på arbejdet med at undervise eleverne.

- Der er en rigtig god stemning blandt personalet. Vi har jo vidst længe, at vi skulle flytte til Kruså, så nu glæder vi os bare til at yde det bedste for eleverne, siger Jens Boddum.

Han ser flere fordele ved, at Fjordskolen nu bor på én adresse frem for at have to matrikler som tidligere.

- Det giver en god synergi, når ledelsen og vejlederne er samlet på ét sted. Og de enkelte afdelinger kan bruge hinanden bedre end tidligere, siger Jens Boddum.

Han har kun været leder af Fjordskolen siden 1. januar i år, så hele hans fokus har været flytningen af skolen, og at få den gennemført på så god en måde som muligt.