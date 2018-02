Fiskeudsalg gør plads for populær grill

Dermed vil kun naboen, HavneGrillen, stå tilbage. Og den kommer til at stå en rum tid endnu, selv om også den indgår i planerne for området, hvor Stenbjerg Ejendomme A/S på adressen Sydhavn 4 bygger nyt kontordomicil, hvor Stema Shipping A/S bliver blandt de nye lejere.

Aabenraa: Når først Kliplev Nedbrydning rykker ind, går det hurtigt. Tidligt tirsdag morgen begyndte nedrivningen af Fiskernes Fællessalg på Aabenraa Havn, og allerede et par timer senere var stort set alle mure væltet.

I begyndelsen af november blev det offentliggjort, at Stenbjerg Ejendomme A/S, der ejes af Hans Michael Jebsen, havde købt adressen Sydhavn 4 af Reese Marin, der er flyttet til en ny lokation på havnen. På Sydhavn 4 opføres i løbet af det kommende år et kontordomicil på 2000 kvadratmeter, og med i planerne er også, at den nuværende Havnegrillen rives ned og erstattes af nybyggeri, der bliver placeret lidt længere mod nord, hvor Fiskernes Fællessalg lå.

Der bliver mere plads

- Vi skal jo rykke hen, hvor fiskeforretningen havde lager, men vi flytter ikke, før den nye bygning står klar, siger ejeren af HavneGrillen, Walther Jürgensen, der endnu ikke ved, hvornår det bliver. Foreløbig skal han i begyndelsen af marts holde møde med arkitekt Michael Gubi fra Oesten Tegnestue, der samarbejder med Stenbjerg Ejendomme A/S om projektet.

- Jeg ved bare, at det nok skal holdes i samme stil som det andet, de bygger, og at det bliver betydeligt større end det, vi har i dag, siger Aabenraas kendte pølsemand, der vil komme til at leje sig ind i de nye lokaliteter.

Det kommer nok til at ske om et års tid, lyder den foreløbige tidsplan.

- Vi er lige nu i gang med at indrette den store bygning i forhold til de ønsker, lejerne har, og så skal vi i gang med de indledende møder med Walther. Den nye HavneGrillen bliver omkring 100 kvadratmeter, men vi har ikke rigtigt mere på det endnu, forklarer Michael Gubi, der kan oplyse, at det forventes, at selve byggeriet kan gå i gang efter sommerferien:

- Så når fiskeudsalget er væk, vil der ikke være nogen aktivitet på grunden, før det sker.