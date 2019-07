Firmaer snyder med registreringsafgift på importerede biler: Er du også blevet snydt?

Når du køber bil, skal du nu være opmærksom på et nyt svindelnummer. FDM har nemlig fået flere hundrede henvendelser fra bilkøbere, der er blevet snydt for tusindvis af kroner på registreringsafgift ved importerede biler.

Svindel: Går du og drømmer om en ny bil? Måske brugt? Og måske endda en bil fra eksempelvis Tyskland, hvor du har hørt, at der er en del penge at spare? Så skal du nu være opmærksom på endnu en ting i købsprocessen, for du risikerer at blive snydt. Mange vælger nemlig ved importerede biler at lade såkaldte "selvanmeldere" klare alt papirarbejdet og indregistrering af bilen hos SKAT. Selvanmelderne er virksomheder, der er godkendt af SKAT til at fastsætte afgifter på importerede biler og heriblandt registreringsafgiften. Her viser det sig nu ifølge FDM, at flere af disse virksomheder har urent mel i posen, fordi den registreringsafgift, som virksomheden afkræver af forbrugeren, ikke svarer til den registreringsafgift, der indbetales til SKAT. Det betyder, at forbrugeren kan blive snydt for flere tusind kroner. - Der bliver solgt over 216.000 nye biler om året, og vi har fået omkring 200-300 henvendelser siden sidste år, hvor forbrugerne stiller spørgsmål ved, om beløbet passer. Det tal er minimalt i forhold til 216.000, men det er jo ikke alle, der henvender sig til os, og det er heller ikke alle, der ved, at man kan slå det op, siger Ilyas Dogru, forbrugerøkonom hos FDM.

Sådan undgår du at blive snydt

Sørg for at tjekke op på firmaernes ry på eksempelvis Trustpilot og indhent gerne flere tilbud på indregistreringen, så du får en realistisk idé om prisen og kan vælge den bedste pris.

Når du skriver under på en aftale, skal du sørge for, at registreringsafgiften står tydeligt på. Hvis der kommer ændringer i registreringsafgiften, er det nemlig selvanmelderen, der skal hæfte for det.

Efter din bil er indregistreret, skal du tjekke på SKATs hjemmeside, om der er blevet indbetalt det samme beløb, som du er blevet faktureret for i registreringsafgift. FDM giver her tre råd til, hvordan du undgår at blive snydt, hvis du skal importere en brugt bil.

Ny mulighed kom i 2018 Tidligere kunne man ikke se, hvor meget der er blevet betalt i registreringsafgift på SKATs hjemmeside, men det er nu siden 2018 blevet muligt at slå op på SKATs hjemmeside, og det har gjort, at FDM pludselig har fået en del sager og er blevet opmærksomme på problemet. - Nogle gange er det et par tusind kroners forskel, andre gange er det op til 50.000 kroner. Når forbrugeren har fået en faktura på registreringsafgiften, skal beløbet også passe. Registreringsafgiften er ikke noget, som forhandleren må tjene på. Det er et anliggende mellem forbruger og SKAT, og selvanmelderen skal bare indbetale beløbet præcist, siger Ilyas Dogru. Ifølge Ilyas Dogru er det et problem, som man kender til ved både nye og brugte selvimporterede biler og henviser til en sag for nylig, hvor FDM havde en forbruger, der havde betalt 358.000 kroner i registreringsafgift, og der var en forskel på 20.000 kroner i forhold til det indbetalte til SKAT. - Da FDM gik ind i sagen, forklarede virksomheden, at det var fordi, at virksomheden tog en risiko, når det var en dyr bil, og man havde glemt at oplyse forbrugeren om det, men den valgte at tilbagebetale forskellen til forbrugeren, siger han.

Ikke nogen umiddelbar løsning En løsning på problemet ligger ifølge Ilyas Dogru ikke lige for. Så længe, at registreringsafgiften fastsættes efter bilens vurderede værdi, vil der være problemer, da værdien beror på et skøn, der kan diskuteres. - Derfor opfordrer FDM til, at det værdibaserede afgiftssystem afskaffes til fordel for et tekniskbaseret afgiftssysten, men det er en meget svær øvelse. Ellers skal du ud og lave systemet helt om, så det er forbrugeren, der skal indberette til SKAT i stedet for forhandleren, men det tror jeg heller ikke er godt, siger Ilyas Dogru.