Firma dropper julegaver: Pengene går i stedet til godt formål

Søgård Byg har i år valgt at droppe julegaverne til forretningsforbindelserne. I stedet går pengene til Et Hjerte for Alle.

Søgård: Forretningsforbindelser til firmaet Søgård Byg kan godt kigge langt efter julegaverne i år. Der kommer nemlig ikke nogen, og det skyldes, at Søgård Byg har besluttet at give et beløb til et velgørende formål i stedet for.

- Vi har droppet at køre ud med julegaver til kunder, arkitekter og ejendomsmæglere i år, så de må undvære vinen og chokoladen. De har også rigeligt i forvejen, siger Kjeld Hansen, der er indehaver af Søgård Byg.

Pengene til kunde-julegaver skal i stedet gå til et godt formål, og Søgård Byg har valgt, at de skal gå til foreningen Et Hjerte for Alle i Aabenraa, der er stiftet for at afskaffe den fattige jul i Aabenraa Kommune.

- Det var min kone, der fik idéen, og vi har netop overført 5000 kroner til Et Hjerte for Alle, siger Kjeld Hansen og tilføjer, at firmaets 40 medarbejdere stadig får en lille ting op til jul.