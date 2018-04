Firlænget gård og mindre fly brød i brand

Løjt Kirkeby: Mandag klokken 05.01 modtog politiet en anmeldelse om en kraftig brand på en firlænget gård på Nørbyvej ved Løjt Kirkeby.

Det fortæller vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Ivan Gohr Jensen.

- Der var et stort antal gasflasker samt et mindre fly på ejendommen. Flyet står ikke til at redde, fortæller Ivan Gohr Jensen.

Hvor store skaderne på selve gården er, har han endnu ingen oplysninger om.

Klokken 8 arbejder et stort antal brandfolk fortsat på stedet for at slukke flammerne, der har skabt en kraftig røgudvikling.

Nørbyvej er indtil videre spærret i begge retninger. Det forventes, at brandslukningen vil vare nogle timer endnu.

Ingen personer er kommet til skade i forbindelse med branden, og ifølge vagtchefens oplysninger er der ingen avlsdyr på ejendommen.

Opdateret klokken 9.10:

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at branden nu er under kontrol.

På grund af efterslukning vil Nørbyvej dog fortsat være spærret.

Brandårsagen er endnu ukendt.