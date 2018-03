Fire sager gav snak i byrådet

Kirsten Nørgår Christense (V)n slog til lyd for, at kommunen skal holdt fast i en stram økonomisk styring, selv om regnskabet viste et stort overskud.

Politikerne var ikke helt enige om alt, men alligevel kom det nye afstemningssystem i byrådssalen ikke i brug på byrådets møde onsdag aften.

AABENRAA: Talelysten i Aabenraa Byråd har ikke taget skade af, at der har været valg og der er kommet nye folk på nogle af pladserne. Onsdagens byrådsmøde kom til at vare et par timer til trods for, at der ikke var nogen af sagerne, der kom til afstemning. Byrådet skulle blandt andet beslutte at overføre de penge, der ikke blev brugt til anlægsopgaver i 2017 til anlægsbudgettet for 2018. Jens Bundgaard fra Enhedslisten undrede sig over en ting i den forbindelse: Den million, der var afsat til jollehavnen ved Loddenhøj, skulle ifølge teksten stadig bruges til jollehavnen. I mellemtiden er planerne om en jollehavn opgivet, fordi der var fejl i kommunens lokalplan. Borgmester Thomas Andresen mindede om, at det hele tiden har været meningen, at pengene fra kommunen skulle bruges på land. Vi var ved budgetlægningen enige om, at vi skal have orden på joller og parkeringsområde på stranden. Det er det pengene skal bruges til, forklarede han. Det blev derefter præciseret i byrådets beslutningsprotokol.

Et flot regnskab Kommunens regnskab for 2017 fik mange ord med på vejen, og de fleste af politikerne var begejstrede. Overskuddet for 2017 udgør nemlig 216 millioner kroner, og kommunens kassebeholdning er øget med godt 53 millioner kroner. Socialdemokraternes gruppeformand, Karsten Meyer Olesen, var også glad for resultatet, men undrede sig nu alligevel over, at byrådet ved budgetlægningen var igennem en spareøvelse, hvorefter det viser sig, at der var penge nok. - Er vi skarpe nok til at lægge budgetter, spurgte han. Kirsten Nørgård Christensen fra Venstre mente dog, at kommunen skal holde fast i en stram økonomisk styring, så den står rustet til eventuelt kommende dårlige tider.

Ildsjæle og genforening På mødet besluttede byrådet, at Genforeningsparken ved Folkehjem skal være det ene af de to projekter, som Aabenraa Kommune satser på i forbindelse med 100 året for Genforeningen i 2020. Præsidiet for Genforeningen, der skal koordinere fejringen på tværs af de sønderjyske kommuner, har besluttet, at hver kommune må byde ind med to projekter. Borgmester Thomas Andresen lagde op til, at borgerne i Aabenraa nu inddrages i projekt nummer to. - Hvis der er nogle ildsjæle, der har et projekt, så er det nu de skal sætte sig ned og formulere et forslag. det behøver ikke at handle om mursten. Det kan også være en musical, en opera et egnsspil, lød det fra borgmesteren.