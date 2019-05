Aabenraa: En snor. Et strik, reb eller et tov. Det afhænger vel af beskaffenheden og tykkelsen, hvilket udtryk der gælder for denne genstand. Den får i hvert fald en central rolle ved dette års pinsegudstjeneste på Sønderstrand i Aabenraa.

Sognepræsterne Anke Krauskopf, Jørgen Jørgensen, Tine Baarts Andsager og Eva Wive Løbner holder foreløbig tand for tunge om de snore, der skal være med til at illustrere et budskab i forbindelse med årets gudstjeneste under åben himmel mandag, 10. juni.

- Man kan gå på line på en snor. En snor kan binde noget fast, den kan forbinde, binde noget sammen, lyder det hemmelighedsfuldt fra Tine Baarts Andsager.

Jørgen Jørgensen kunne tænke sig at bruge snoren til at holde fast i noget - og spørger nærmest tilfældigt, hvordan vejret mon bliver denne 2. Pinsedag. For han kunne godt tænke sig lidt blæsevejr. Og så kan enhver jo gætte lidt på, hvad han pønser på.

Således er alt ved det gamle - ved den traditionelle optakt til de fire præsters samarbejde om en gudstjeneste, der samler op mod 1.500 mennesker ved Sønderstrand.

For det er en gudstjeneste - ingen tvivl om det - med prædiken, Fadervor og præster i ornat. Blot er den flyttet ud under åben himmel og tilføjet et smukt udsyn.