SØNDERJYLLAND: Fire millioner kroner.

Det er, hvad A.P. Møller Fonden har bevilget, så folkeskolerne i Aabenraa, Tønder og Sønderborg kan videreudvikle de tre kommuners hidtidige indsats i folkeskolen omkring tidlig tysk.

Den hidtidige indsats er fra 2015, og den blev også støttet af A.P. Møller Fonden, hvor skolerne i Aabenraa Kommune begyndte med tysk i tredje klasse, mens eleverne i Sønderborg og Tønder Kommune fik tysk allerede fra 0. klasse.

De fire millioner kroner skal i første omgang sikre, at tysklærerne i de tre kommuner kan komme på målrettet efteruddannelse i tyskfaget.

- På vegne af de tre kommuner og UC SYD er vi i Aabenraa Kommune utroligt taknemmelige for, at A.P. Møller Fonden endnu en gang har valgt at støtte vores indsats omkring tidlig tysk. Bevillingen giver mulighed for efteruddannelse af vores tysklærere, så vi kan levere en endnu bedre tidlig tysk indsats til eleverne i skolerne fremadrettet, siger formanden for børne- og uddannelsesudvalget i Aabenraa Kommune, Kirsten Nørgård Christensen (V), i en pressemeddelelse.