Fire favoritbyer: Byggegrunde rives væk i sønderjysk kommune

Aabenraa: Engang handlede en boligs beliggenhed om udsigt til vand eller smuk natur, men i Aabenraa handler det i stigende grad også om kolde kontanter. Eller i hvert fald adgangen til dem. Mindre landsbyer vælges fra, når der skal købes en parcelhusbyggegrund. Det glade budskab for kommunekassen er imidlertid, at der samlet set er rift om byggegrundene i Aabenraa Kommune.

Jeg er selv vokset op i Søgård, så jeg kan ikke forstå, man ikke bare synes, det er et dejligt sted. Man skal selvfølgelig være indstillet på, at det er på landet, men der er en skole. Jeg synes, det er et pragtfuldt sted.

Generelt er der en udfordring i at få udgiften til byggemodninger hjem i kommunens tyndest befolkede områder. Som forvaltningen konstaterer i sagsfremstillingen: "Der gøres opmærksom på, at det generelt kan være en udfordring at lave nye byggemodninger i de mindre landsbyer, idet prisen for byggemodningen ofte overstiger, hvad grundene kan sælges til efterfølgende".

Der er ikke solgt en kommunal parcelhusbyggegrund i Søgård siden 2008, og derfor skal byrådet onsdag tage stilling til, om seks grunde, der har været til salg siden 2009, igen skal sættes ned. Den oprindelige pris på 548.229 kroner blev i 2015 ændret til 295.000, og nu kommer der formentlig til at stå 195.000 kroner på prisskiltene. Den gennemsnitlige pris for byggemodningen var i sin tid 508.000 kroner pr. grund.

Må følge markedet

- Vi skal tage prisen for byggegrunde, når vi udbyder dem. Når der er gået et antal år, kan vi få en vurdering hos ejendomsmægler af, hvad en grund er værd. Kommunen må ikke selv gøre det. Vi må ikke sige, at nu sælger vi en grund i Søgård til 10.000 kroner, fordi vi gerne vil have, at nogen flytter derud, hvis kommunen reelt har haft en udgift på en halv million kroner, forklarer borgmester Thomas Andresen (V).

Og bladrer man gennem kommunens katalog over byggegrunde til private, er der også mulighed for at gøre en god handel. I Bolderslev er man brændt inde med 32 grunde, der kan erhverves for sølle 5.000 kroner stykket. I Bjerndrup, Bylderup-Bov, Burkal, Holbøl, Hovslund Stationsby, Ravsted, Uge og Varnæs kan man nøjes med at give mellem 42.000 og 50.000 kroner for en byggegrund.

Men salget er dog i år også gået godt i de mindre byer, selvom banker og realkreditinstitutter er blevet mere forsigtige med at yde lån til parcelhusbyggeri i yderområder, fortæller kommunens salgsansvarlige.

- Aabenraa er førsteprioriteten med størst efterspørgsel. Der mangler vi virkelig grunde. Og så er der Løjt, Rødekro og Stubbæk. Det er ligesom de fire eftertragtede hovedbyer, siger Jeanett Fabricius Hartig.