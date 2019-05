Fire af fem ledere på skole sagde op: Nu er hullerne ved at være lukket

- Tina har de seneste to år arbejdet med specialelever på Ahlmann-Skolen i Sønderborg, men hun har luret på at komme tilbage til et lederjob inden for specialundervisning, forklarer Jens Boddum om den tidligere forstander på Kongeåens Efterskole, der valgte at følge kærligheden og flytte til Vilsbæk, hvor hendes kæreste driver landbrug.

Tina Mätzke Knudsen vil fra 1. juni være ny kvinde i spidsen for afdeling E, der er for elever med opmærksomhedsforstyrrelser og socio-emotionelle vanskeligheder.

Ved årsskiftet blev Jens Boddum ansat som ny skoleleder, og nu er der også sat navne på to af de tre øvrige ledere, der skal hjælpe med til at få skolens knap 250 elever godt fra Aabenraa til de nye lokaliteter på Åbjerg i Kruså.

Med de to ansættelser er der nu kun en enkelt åben lederstilling tilbage. Det var planen, at den skulle have været besat i samme ombæring som de to øvrige, men der var for få kandidater at vælge imellem.

- Iben har været på Fjordskolen i mange år, og hun har sammen med Ulla Sparholt været konstitueret leder for afdeling A siden sidste år, siger Jens Boddum, der i forbindelse med, at skolen samles på én matrikel i Kruså frem for de tre, der i dag er i Aabenraa, har kunnet se en fordel i at ansætte én overordnet leder for administrationen.

Mens Tina Mätzke Knudsen bliver et nyt ansigt på Fjordskolen, så er der i en nyoprettet stilling som administrativ leder på tværs af afdelingerne ansat et kendt.

Der er god tid

I samråd med kommunens HR-afdeling og med grønt lys fra bestyrelsen har Jens Boddum derfor besluttet, at stillingen som afdelingsleder for afdeling A skal genopslås.

- Og vi har besluttet os for at tage os god tid til at gøre det ordentligt. For vi skal have set på, om der er noget, vi kan justere på i stillingsopslaget, så vi kan tiltrække et bredere ansøgningerfelt. Samtidig skal opslaget være ude hen over sommerferien, for store beslutninger bliver ofte truffet i ferier, mener Fjordskolens leder.

Han har heller ikke så travlt med at få lige netop dén stilling besat. Ergoterapeut Ulla Sparholt, der er konstitueret i stillingen, har nemlig sagt ja til at tage et par måneder mere i jobbet, så en ny ikke behøver været fundet før til 1. oktober.