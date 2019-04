Genforeningen

I 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark.Jubilæumsåret vil blive markeret med events og aktiviteter over hele landet.



Jubilæumsåret begynder officielt med et åbningsarrangement 10. januar 2020 i København.



Begivenhederne kulminerer 10.-12. juli 2020. Her markeres 100-året for de historiske dage i 1920, hvor Kong Christian 10. red over grænsen til Sønderjylland, der nu var genforenet med Danmark.