Padborg: Størstedelen af de 23 filippinske lastbilchauffører, som 30. oktober 2018 blev hjulpet væk fra Kurt Beier Transports slumlejr i Padborg, er nu rejst ud af Danmark. Det drejer sig om i alt 13 filippinere. Det oplyser flere af chaufførerne, skriver Fagbladet 3F.

I en måned har 23 filippinske og fire srilankanske chauffører fra Beier-koncernens polske selskab været under et beskyttelsesprogram, efter at Socialstyrelsens Center mod Menneskehandel har vurderet, at de er ofre for menneskehandel til tvangsarbejde. Den såkaldte "refleksionsperiode" udløb fredag, hvorefter chaufførerne skal stå på egne ben.

Tre af de filippinske chauffører ankom søndag til Polen. Her forsøger de nu at få en ny polsk arbejdstilladelse, så de atter kan køre lastbil i EU. Filippinerne er hver blevet stillet et nyt job som lastbilchauffør i udsigt af et polsk selskab, men parterne har endnu ikke

underskrevet nogen ansættelseskontrakter, oplyser chaufførerne.

Det gælder blandt andre 41-årige Cosme Tadena, der arbejder for at tjene penge, så hans gravide hustru og deres barn i Filippinerne kan få et bedre liv.

- Jeg er glad for at være kommet til Polen, og at jeg kan begynde et nyt kapitel i mit liv, siger han til Fagbladet 3F.

53-årige Juniper N. Revis, der arbejder i Europa for at tjene penge, så hans fire børn kan få en uddannelse, supplerer:

- Vi glæder os til at få en ny arbejdstilladelse, så vi kan begynde på et nyt job, siger han til Fagbladet 3F.