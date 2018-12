Filialchef efter bankrøveri: Vi var alle i chok

Trods et par henvendelser står politiet stadig uden spor af de to mænd, der torsdag sidst på eftermiddagen begik bankrøveri i Tinglev.

Tinglev: Det var en traumatisk oplevelse, som fire ansatte i Den Jyske Sparekasse på Hovedgaden i Tinglev blev udsat for torsdag. Kort før lukketid fik banken pludselig besøg af to maskerede mænd, og ingen var i tvivl om, at der var et bankrøveri under opsejling.

- Først kom der en maskeret mand ind i banken og beordrede os ned på gulvet, hvor han holdt os i skak. Lige efter kom der så en anden maskeret mand ind i banken, siger filialchef Carsten Vinther Hansen.

Det lykkedes de to bankrøvere at slippe af sted med et større kontantbeløb i euro og kroner, og det hele gik lynhurtigt.

- Det tog kun to minutter, og det var tydeligt, at de vidste, hvad de gik efter. De talte slet ikke sammen, siger Carsten Vinther Hansen, der sammen med de øvrige ansatte var i chok efter hændelsen.

- Vi fik med det samme tilbudt psykologhjælp, som vi tog imod. Der var et godt beredskab, og vi har det alle godt igen og er også på arbejde, siger Carsten Vinther Hansen.