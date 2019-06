Aabenraa: Det er nu snart et år siden, at cigaretten blev skoddet på SOSU Syd i Aabenraa. Skoletiden blev røgfri, så eleverne kunne øve sig på den røgfri arbejdstid, der venter dem ude i hjemmeplejen, på sygehuse og skoler.

Skolen har siden taget en række initiativer for at skabe sociale fællesskaber, der kan stå i stedet for rygepauserne, og det blev i slutningen af april belønnet med prisen som Årets Røgfri Ungdomsuddannelse i Region Syddanmark.

Prisen har ikke fået SOSU Syd til at hvile på laurbærrene. Nu er skolen nemlig også blevet partner i Røgfri Fremtid, der er en bevægelse stiftet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse. Målet er, at ingen børn og unge ryger i 2030, og at kun fem procent af den voksne befolkning ryger.

- Vi bakker selvfølgelig op om visionen, for vi har oplevet, at det gør en forskel at have en indsats mod rygning på en ungdomsuddannelse. Vi bliver bedre og bedre til at hjælpe eleverne igennem en skoledag uden røg og gøre det lettere for de, der ønsker at stoppe helt, siger Lotte Dalegaard Pedersen, der er direktør på SOSU Syd, i en pressemeddelelse.

- Nu glæder vi os til at udveksle erfaringer med andre i netværket, så vi kan nå i mål sammen, fortsætter hun.