Festival fyldte 10 år: Der var rift om mikrofonen

Unge med musik i blodet fik torsdag mulighed for at give den hele armen hos Meritten i Rødekro. Det var 10. år i træk, Meritten holdt Fabrikshal Festival, og der var rift om at få lov til at optræde.

RØDEKRO: Den store produktionshal på den gamle skofabrik i Rødekro lagde vægge til god musik hele dagen, torsdag. De seneste mange år har skofabrikken huset kommunens produktionsskole, og der er tradition for, at skolen engang om året inviterer musikglade elever fra andre produktionsskoler på besøg. For 10. år i træk holdt produktionsskolen Fabrikshal Festival i det store lokale. Fra to forskellige scener blev der på skift spillet igennem til glæde og fornøjelse for produktionsskole-elever fra hele landsdelen. - Der er faktisk rift om at få lov til at være med her, fortalte Christian Boysen, som er en af de to lærere, der står bag den musikalske side af festivalen. - Det er jo nye elever, der er med fra år til år, men lærerne er de samme, og vi kender hinanden. Meritten skulle selv optræde klokken 15, og allerede halvanden time før var 18-årige Sebastian Mørk Hagen fra Genner begyndt at få sommerfugle i maven. Han skulle synge og spille trommer sammen med de to lærere, Shane Bekker Dhiman og Christian Boysen.

Meritten Aabenraa Kommunes to produktionsskoler blev til én, da Meritten for nogle år siden købte EFA Syd, som havde til huse i den tidligere skofabrik i Rødekro.



Meritten valgte efterfølgende at flytte aktiviteterne til den gamle fabriksbygning.

Foto: Claus Thorsted 18-årige Sebastian Mørk Hagen fra Genner spillede selv på festivalen.Foto: Claus Thorsted

Opbakning Der var klapsalver og begejstret opbakning fra tilskuerne i den store hal. Nogle havde placeret sig på bænke i første parket, mens andre foretrak at sidde op ad væggen med et verdensfjernt blik eller med næsen i telefonen. - Danse? Næ, måske senere, lød det. Eleverne på Meritten havde nok at gøre, når de ikke lige hørte musik. De stod nemlig selv for forplejning til gæsterne. Det var også elever, der på forhånd havde bygget de to scener op og sørget for kulisser, borde og bænke.

Foto: Claus Thorsted Der var god stemning i fabrikshallen.Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Seks unge herrer fra Sønderborg havde fundet et behageligt hjørne.Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Produktionsskoler fra Sydjylland og Fyn deltog i festivalen.Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Indendørs festival-stemning.Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Nogle foretrak forsigtig afstand.Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Den årlige musikfestival på Meritten i Rødekro.Foto: Claus Thorsted