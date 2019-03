Fem sønderjyder er klar til DM i skills

Aabenraa: EUC Syd har hele 5 elever fra Sønderjylland, som har kvalificeret sig til at konkurrere mod Danmarks dygtigste elever inden for erhvervsuddannelser.

Dyster i 3 dage

Konkurrencen varer i tre dage, hvor eleverne kæmper side om side om at blive kåret til vinderen af DM i Skills 2019. Der er tilmeldt 43 fag.

- Det, der er fedt ved mit fag er, at vi får lov at gå så meget i dybden. Ved DM i skills glæder jeg mig mest til at se de andre deltagere, og jeg forventer at få mere erfaring og viden ud af min deltagelse, siger Daniel Stief Hansen i en pressemeddelelse

De to frisørpiger fra EUC Syd ser også meget frem til at deltage i Skills.

- Det, jeg glæder mig allermest til, er at føle nervøsiteten og adrenalinen suse gennem kroppen lige før, konkurrencen starter, fortæller Victoria Saf Vest.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at se de andre deltagere og se, hvad de stiller op med, tilføjer Julie Vohs Jacobsen.