Øster Løgum: Syd- og Sønderjyllands Politi anholdt onsdag eftermiddag i alt fem personer i en sag om ulovlig tvang samt vold og våbenbesiddelse. Det skriver politikredsen selv i en pressemeddelelse.

Hændelserne har fundet sted på en adresse i Skodborg i Vejen Kommune natten til onsdag.

Fire personer blev anholdt onsdag eftermiddag ved en koordineret aktion på en adresse i Øster Løgum i Aabenraa Kommune, mens den femte person blev anholdt på en adresse i Rødding i Vejen Kommune.

Flere medier har skrevet, at politiet var bevæbnet med maskinpistoler under aktionen, men det vil politikommissær Henning Marcussen fra Områdecenter Nordøst ikke bekræfte.

- Jeg kan bekræfte, at vi har været et tilpas antal betjente, og at vi har haft en passende bevæbning. Af sikkerhedshensyn udtaler vi os aldrig om, hvor mange vi er, eller hvordan vi er bevæbnet. Men vi har haft flere våben under anvendelse, siger han.

Til DR Syd fortæller han imidlertid, at politiet blandt andet havde maskinpistoler på sig under aktionen.

Han vil heller ikke sige meget mere om, hvad der skulle være fundet sted i Skodborg.

- Af hensyn til efterforskningen kan jeg kun sige det, der står i pressemeddelelsen. Men det kan være, at en af sigtelserne bliver rettet fra ulovlig tvang til afpresning, siger Henning Marcussen.

Tre personer er efterfølgende blevet løsladt, mens to mænd på henholdsvis 29 og 30 år fortsat er anholdt.

De bliver fremstillet ved et grundlovsforhør ved Retten i Esbjerg klokken 11 torsdag med krav om varetægtsfængsling.