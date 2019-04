De fem drenge i konfirmationsalderen, der har mobbet en klassekammerat så groft, at de er blevet meldt til politiet, skal i maj for Ungdomskriminalitetsnævnet. Nævnet beslutter, hvad der skal ske for at hjælpe dem på rette vej.

Aabenraa: De fem drenge fra 7. klasse på en skole i Aabenraa Kommune, der i marts blev politianmeldt for grov mobning af en klassekammerat, vil få deres sag behandlet i det nyoprettede Ungdomskriminalitetsnævn. Det oplyser Christian Østergård, vicepolitiinspektør i Syd- og Sønderjyllands Politis forebyggelsessektion, som sagen overgik til, da efterforskningen blev afsluttet, kort efter JydskeVestkysten 10. april første gang skrev om sagen. Efterforskningen bekræftede anmeldelsen om, at de fem drenge havde udsat den sjette for vold. Havde de fem været over 15 år, var det endt som voldssager i retten, men da de alle er under den kriminelle lavalder, kan de ikke straffes. I stedet bliver det nu op til Ungdomskriminalitetsnævnet, der består af en dommer og en repræsentant fra en kommune (ikke Aabenraa) og politiet, at beslutte, hvad der skal ske. Nævnet tager udgangspunkt i en ungefaglig undersøgelse, som Aabenraa Kommune er i gang med at lave.

Sagen kort En dreng på en skole i Aabenraa Kommune er blevet udsat for grov mobning af fem klassekammerater, og i marts meldte hans forældre de fem til politiet for et groft krænkende overfald. Mobningen skulle angiveligt have fundet sted gennem et helt år.

- Jeg kan sige så meget, at det er foregået gennem længere tid, det hele er foregået i skoletiden, og der er nogle voldsepisoder som en del af det, har vicepolitiinspektør Preben Westh fra Syd- og Sønderjyllands Politi tidligere forklaret. Af hensyn til den forurettede dreng gik han ikke i detaljer med anmeldelsen, men bekræftede, at "der er tale om grov mobning og krænkende adfærd".

Ifølge JydskeVestkystens oplysninger skiftede den forurettede dreng kort efter anmeldelsen skole, og han går nu på en anden af kommunens folkeskoler.

Det er ikke en straf I Syd- og Sønderjyllands Politis forebyggelsessektion var der ingen tvivl om, at sagen skulle videre til det nye nævn. - Nej, for der er tale om personfarlig kriminalitet, forklarer Christian Østergård, der forklarer, at nævnet behandler de fem drenges sag individuelt, og det kan så beslutte en straksreaktion og/eller et forbedringsforløb. Han tilføjer, at begrebet "straf" ikke bruges i den her forbindelse: - Det er vigtigt at understrege. Det her handler om, hvad der skal gøres for at hjælpe den unge på rette vej. Der er stramme tidsfrister på behandlingen af sager i Ungdomskriminalitetsnævnet, så man kan få sat ind så hurtigt som muligt, og derfor vil der ikke gå mere end tre uger, før de fem sager fra Aabenraa Kommune vil være afsluttet. Hvad udfaldet bliver, vil offentligheden ikke have adgang til at få oplyst.

Skolechef kigger bagud Da de fem unge er under 15 år, har Aabenraa Kommune via SSP-samarbejdet (Skole, Socialforvaltning og Politi, red.) fulgt efterforskningen og kender derfor alle de oplysninger, der er kommet frem, siden forældrene til den mobbede dreng gik til politiet. Skolechef Lars Borst Hansen kan jævnfør sin tavshedspligt dog ikke fortælle, om sagen om den grove mobning, der skulle have fundet sted gennem et helt år, har fået nogen konsekvenser for skolens ansatte. - Det, jeg kan sige - og så kan man jo lægge i det, hvad man vil - er, at når sådan en sag her sker, kigger vi selvfølgelig tilbage og spørger "hvad kunne vi have gjort bedre?", og det skal vi naturligvis gøre bedre en anden gang, siger skolechefen, der dog generelt mener, kommunens folkeskoler er gode til at håndtere mobning: - Hvis man som forældre eller barn henvender sig med eksempler på mobning, så handler vi på det - og vi handler ret hurtigt. Det er en klar forventning til vores skoleledere, og det tænker jeg faktisk, at de lever op til.