Felsted ønsker sig en streg og en sten

FELSTED: Østergade og Tværgade i Felsted er noget særligt. Husene har alle små forhaver, og byggestilen er speciel i forhold til resten af landet. Den er præget af, at området var tysk fra 1864 til 1920. Her er hyggeligt, og hastigheden er dæmpet med chikaner og træer.

Men beboerne har nogle udfordringer: Det køres for stærkt trods chikanerne - især i morgen og eftermiddagstimerne, og Tværgade mangler et fortov. Her kører mange af hjemmeplejens biler, samtidig med at vejen benyttes af forældre og børn på vej til daginstitutionen.

En arbejdsgruppe har gennem nogen tid set nærmere på, hvad der kan gøres for at sikre både trafiksikkerhed og arkitekturen i Østergade og Tværgade.

Gruppen foreslår blandt andet, at Østergade lukkes umiddelbart før tankstationen, så mængden af gennemkørende trafik begrænses.

Både dette og andre forslag skal drøftes med resten af Felsted, når borgerforeningen torsdag den 28. marts holder borgermøde om Felsteds bymidte.