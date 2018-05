Felsted må sige farvel til sin præst

Oliver Karst sikrede sig, at han ikke skulle begynde i sit nye embede før efter de to konfirmationer i Felsted st. bededag. - Ja, dem ville jeg have med, for det var vigtigt for mig at slutte det her på en ordentlig måde, forklarer sognepræsten. Arkivfoto: André Thorup

Efter otte år forlader sognepræst Oliver Karst Felsted. Han har fået embede tættere på Aarhus, hvor hans søn bor.

Felsted: Søndag den 6. maj bliver en speciel dag for Oliver Karst. Da står han for sidste gang over for menigheden i Felsted Kirke. Efter otte år forlader den 38-årige præst det sønderjyske sogn, der med åbne arme tog imod ham som nyuddannet direkte fra Københavns Universitet. - Jeg er dybt taknemmelig, fordi de tog chancen med mig, selv om jeg var helt uprøvet. Så det bliver mærkeligt at skulle forlade Felsted, hvor jeg virkelig har været glad for at være, og jeg kommer til at savne Sønderjylland, siger Oliver Karst, der rejser for at komme tættere på sin femårige søn, der bor i Aarhus. - Familien kommer først, som han forklarer.

Farvel i forsamlingshus Det er søndag den 6. maj klokken 15.30 i Felsted Kirke, Oliver Karst holder sin afskedsgudstjeneste.Efter gudtjenesten inviterer menighedsrådet alle til at komme og sige farvel ved en lille sammenkomst i Felsted Forsamlingshus.

Ros til menighedsrådet Der bliver fremover sognebørnene i Svostrup-Voel-Dallerup, der får glæde af Oliver Karst. Allerede Kr. himmelfartsdag indsættes han i de tre kirker i det midtjyske. - Det er lidt sjovt, for en af kirkerne havde min far faktisk i sit første embede, forklarer den 38-årige sognepræst, der håber, hans nye menighed vil tage godt imod nogle af de idéer, han tager med sig fra Felsted. Her nævner han blandt andet "Felsted Kirke rækker ud", hvor frivillige én fredag om måneden tager ud og hjælper med eksempelvis havearbejde. - Jeg vil gerne rose menighedsrådet for altid at have været med på tingene, siger Oliver Karst, der håber, at rigtigt mange vil kigge forbi søndag for at sige farvel.