Felsted får gårdbutik med fokus på dyr

Felsted: De har tit talt om det, for når de alligevel skal tage foder og andet med hjem til Felsted fra butikken Agrosam i Rinkenæs, så kunne de lige så godt åbne en gårdbutik på privatadressen.

Mandag den 4. juni bliver den snak til virkelighed, når ejer af Agrosam, Jan Fjordbæk, og hans kæreste Ellen Rotman åbner en gårdbutik med navnet Felsted Foderbutik i garagen på Gråstenvej 20.

- Der er mange, som beder os om at tage noget med hjem til, og samtidig mærker vi også en geografisk grænse, der gør, at borgere i Aabenraa ikke kører til Rinkenæs. Vi håber, at den nye butik gør, at de vil køre til Felsted, siger Jan Fjordbæk.

Gårdbutikken er allerede fyldt med hunde- og kattemad samt foder til fugle og gnaver, men der vil også være mulighed for at købe det specielle kattelegetøj, som Ellen Rotman selv designer og sælger i både ind- og udland samt få råd og vejledning i pelspleje. Det sidste ved Ellen Rotman nemlig også meget om, da hun udstiller sine norske skovkatte og har tre af de ti mest vindende katte i Danmark i 2017.

- Min interesse for katte opstod, fordi jeg altid var med Jan på katteudstillingerne, hvor han altid har en stand med foder og grus fra Agrosam. Jeg gik og kiggede på kattene og forelskede mig en norsk skovkat, og så udviklede det sig derfra. I dag ved jeg en masse en pleje og vask af katte, da det er en stor del af arbejdet med at forberede kattene til udstilling. Jeg designer og laver også kattelegetøj og har et stort værksted herhjemme, hvor jeg laver legetøjet, fortæller Ellen Rotman.