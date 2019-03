Felsted bakker op om plan for bymidten

Der måtte slæbes ekstra stole ind, da Felsted Borgerforening holdt møde om plan for fremtidens Felsted. Opbakning til forsøg med lukning af Østergade.

FELSTED: Der var betænkeligheder hos nogen, men generelt fik borgerforening opbakning til forsøget på at gøre Felsted mere attraktiv for børnefamilier, da der var borgermøde på Damms Gård.

Arbejdsgruppen, der stod bag borgermødet, bliver nu suppleret med en repræsentant for Nygade-beboerne. De frygter nemlig øget trafik, hvis Østergade spærres for gennemgående trafik, sådan som der er lagt op til.

- Vi skal nu i arbejdsgruppen drøfte ideer til, hvordan vi kommer videre. En af de ting, der skal ske, er nok, at vi henvender os til kommunen for at få Østergade spærret på forsøgsbasis, fortæller Christian Skov fra arbejdsgruppen.

I oplægget fra gruppen er der også ønske om, at Tværgade gøres mere trafiksikker for de mange børnefamilier, der færdes her på vej til og fra børnehaven.