Fastfood-kæde boltrer sig i grænsebutik

Harreslev: Det har tilsyneladende vist sig at være et godt træk af fastfood-kæden Subway at leje sig ind i et hjørne af grænsebutikken Fakta i Harreslev få kilometer fra den dansk-tyske grænse. Midt i maj åbnede Subway dørene for kunderne, og der er blevet taget godt imod kæden, der især er kendt for sine sandwich og salater.

- Vi kan se tilbage på en god start, og vi har haft en travl sommer, siger Alen Bajramovic, der er franchise-tager af Subway i Harreslev.

Det er primært danske og skandinaviske kunder, der handler i grænsebutikken, og det har Alen Bajramovic ikke noget imod, selv om Subway i Tyskland er mere udbredt end i Danmark og har omkring 700 filialer fordelt over hele landet.

- Vi ved, at danskerne godt kan lide sandwich, og vi har efterhånden også fået ansat flere medarbejdere, der kan dansk, så vi kan byde kunderne bedre velkommen, siger han.

Subway i Harreslev byder på 45 siddepladser, en terrasse med god plads og fine parkeringsforhold. Og kunderne er ikke kun det unge segment.

- Jeg troede, at der hovedsageligt ville komme unge mennesker, men vi har også en del ældre kunder, siger Alen Bajramovic.