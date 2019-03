Aabenraa: Gunhild Korsgaard har skrevet følgende mindeord over sin mor, Sofie Korsgaard, plejehjemmet Ryholtgård, der sov stille ind torsdag 14. marts 2019, 98 år.

Sofie Korsgaard, der blev født i Nørre Vollum i 1921 og derefter flyttede til familiens gård i Bredebro som syv-årig, ændrede sig med egne ord fra at være en "vestslesvigsk landsbypige til inkarneret aabenraaer", da hun flyttede til Aabenraa første gang i 1944. Byen med fjorden og skovene trak; især det blå vand. Sofie Korsgaard meldte sig straks ind i roklubben og fik mange lykkelige timer i godt selskab på og ved vandet.

Som så mange andre unge kvinder på den tid var Sofie Korsgaard pige i huset i adskillige år efter skolen, men i slutningen af 1940'erne uddannede hun sig til væver og havde i årene 1950-1958 egen vævestue i Aabenraa.

I 1954 flyttede hun vævestuen til butikslokaler i Ramsherred 9, hvor hun mødte og stiftede familie med Vilhelm Korsgaard, der havde mejeriudsalg samme sted. De fik tre børn, Gunhild i 1955, Tyge i 1957 og Rigmor i 1959.

Arbejde flyttede familien til Horsens i 1966, men det skete uden at sælge Ramsherred 9, og her flyttede Sofie Korsgaard tilbage 10 år senere. Hun var hurtig til at gribe en trend i tiden og skabte i 1977 sammen med 10 andre kreative mennesker kollektivbutikken "Myretuen" i det tidligere mejeriudsalg.

"Myretuen" blev så stor en succes, at den til manges overraskelse eksisterede i langt over 20 år. Sofie Korsgaard pensionerede dog sig selv i 1992, et godt stykke over den almindelige pensionsalder.

Sofie Korsgaards energi, kreativitet og virkelyst var stor. Hun fortsatte som seniorroer, til hun blev næsten 80 år. Hun kastede sig over seniordans og rejserne og samværet i dén sammenhæng. Hun havde på et tidspunkt både byejendom med gårdhave og en kolonihave i Aabenraa samt et sommerhus med have ved Genner Bugt.

Men det var så absolut kolonihaven ved stranden i haveforeningen Laimun, der betød mest gennem mange år. Den blev først solgt flere år efter, at Sofie Korsgaard fyldte 90.

Pensionisttiden blev også brugt til at lære at spille bridge, endda så godt, at hun som 92-årig blev nummer to i en turnering. Endelig kom de kreative og håndværksmæssige talenter Røde Kors til gode. Der må være gået hundredvis af strikkede børnetrøjer, babyhuer og meget andet til nødhjælp via Røde Kors' nørklere i Aabenraa.

Som historieinteresseret arbejdede Sofie Korsgaard både med slægtsforskning og Ramsherred 9's historie. Hun gik meget op i sit hus, men solgte det og flyttede i lejlighed på Reberbanen i 2006, fordi helbredet så småt begyndte at sætte grænser.

Det var også helbredet, der sidste år førte til, at hun besluttede at forlade Aabenraa og flytte på plejehjem i landets hovedstad, hvor to af hendes tre børn og adskillige børnebørn nu bor.

Det blev en god tid med hyppige besøg af familien på plejehjemmet Ryholtgård.

Sofie Korsgaard bisættes fra Skt. Jørgens Kirke i Aabenraa torsdag 21. marts klokken 13.